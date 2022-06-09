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Кабмин выделит еще 1,4 млрд рублей на поддержку многодетных семей

10:36
  • четверг
  • 09 июня 2022

Средства направят в девять регионов

На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, будет дополнительно направлено 1,4 млрд рублей. Такое распоряжение подписал глава федерального правительства России Михаил Мишустин.
Мишустин призвал сделать соцподдержку доступной для всех нуждающихся

Выделяемые средства поступят в девять регионов: республики Алтай, Бурятия, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский, Красноярский и Ставропольский края, Новосибирская область, Чукотский автономный округ.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в этих субъектах Федерации.

Пособие ежемесячно выплачивают семьям, нуждающимся в поддержке, до достижения ребенком возраста 3 лет. Величина выплат соответствует региональному детскому прожиточному минимуму и в среднем по стране составляет 13 тысяч рублей. В России такие выплаты получают более 500 тысяч семей, сообщается на официальном сайте правительства.

1 июня, в День защиты детей, президент России Владимир Путин провел встречу с семьями, удостоенными ордена "Родительская слава". Он заявил, что забота о больших семьях — приоритет государства, и призвал расширить программы поддержки многодетных семей.

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