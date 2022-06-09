Кабмин выделит еще 1,4 млрд рублей на поддержку многодетных семей

Средства направят в девять регионов

На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, будет дополнительно направлено 1,4 млрд рублей. Такое распоряжение подписал глава федерального правительства России Михаил Мишустин.

Выделяемые средства поступят в девять регионов: республики Алтай, Бурятия, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский, Красноярский и Ставропольский края, Новосибирская область, Чукотский автономный округ.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в этих субъектах Федерации.

Пособие ежемесячно выплачивают семьям, нуждающимся в поддержке, до достижения ребенком возраста 3 лет. Величина выплат соответствует региональному детскому прожиточному минимуму и в среднем по стране составляет 13 тысяч рублей. В России такие выплаты получают более 500 тысяч семей, сообщается на официальном сайте правительства.

1 июня, в День защиты детей, президент России Владимир Путин провел встречу с семьями, удостоенными ордена "Родительская слава". Он заявил, что забота о больших семьях — приоритет государства, и призвал расширить программы поддержки многодетных семей.

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