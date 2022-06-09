Independent: ВС России превосходят ВСУ по боеприпасам в 40 раз

В обеспечении артиллерией российская армия превосходит украинскую в 20 раз

Вооруженные силы Украины несут крупные потери в ходе российской спецоперации по защите республик Донбасса. Это связано с гораздо большей обеспеченностью армии России вооружением, полагают британские эксперты.

Как пишет The Independent со ссылкой на разведданные, ВС России превосходят ВСУ в 20 раз в плане обеспеченности артиллерией и в 40 раз — в обеспеченности боеприпасами.

Информация разведки свидетельствует о том, что дальность стрельбы оружия, которым располагают ВСУ, не превышает 15,5 миль (24,9 км). В то же время российские военнослужащие могут наносить удары с расстояния в 12 раз больше.

Кроме того, у украинской стороны почти полностью закончились запасы ракет для РСЗО типа "Смерч" и "Ураган", пишет издание.

Разведка также сообщает о том, что успехи российских военнослужащих в ходе спецоперации оказывают серьезное деморализующее воздействие на ВСУ. Это ведет к учащению случаев дезертирства среди украинских военнослужащих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия неспособна наступать, поскольку Киев уступает Москве в плане обеспечением техникой. По его словам, из-за этого ВСУ будут нести еще "больше потерь".

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