В Ростове-на-Дону нейтрализована террористическая ячейка

В городе действовали члены запрещенной в России организации

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ростове-на-Дону 13 членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом в четверг, 9 июня, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, задержанные при координации эмиссаров террористической организации, находящихся на Украине, распространяли в России террористическую идеологию. В нейтрализованную ячейку входили граждане стран Центральной Азии.

На конспиративных собраниях члены ячейки вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи и электронные носители информации, использовавшиеся злоумышленниками при ведении террористической деятельности.

Возбуждено уголовное дело, сообщает "Интерфакс".

Ранее в ФСБ рассказали о задержании сторонника идеологии неонацизма и массовых убийств, который вел подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров Сочи 9 мая.

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