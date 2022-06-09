В Госдуме высказались о сроках окончания спецоперации на Украине

Сейчас еще рано говорить об окончании СВО

Специальная военная операция на Украине может завершиться к концу года.

Такое мнение выразил принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Думаю, что больше спецоперация продолжаться не будет", - заявил он, отвечая на вопрос "РИА Новости" о завершении спецоперации до конца 2022 года.

При этом Делимханов подчеркнул, что на данном этапе говорить об окончании СВО пока рано, так как действующий режим "во главе с наркоманом Зеленским" продолжает руководить страной.

26 апреля президент России Владимир Путин присвоил Делимханову звание Героя России. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова проявил мужество и героизм в ходе специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"