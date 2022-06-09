В кромешной темноте: как "Ураганы" бьют по позициям ВСУ

Даже зажженная спичка может выдать позиции

ВСУ продолжают обстрелы населённых пунктов ДНР и ЛНР. В результате атаки на Красный Лиман погибли 2 человека. Ещё, как минимум, трое - в Стаханове. Российские вооружённые силы наносят удары по позициям украинских силовиков из реактивной системы залпового огня "Ураган". А наши спасатели доставляют нуждающимся гуманитарную помощь.

"Ураганы" заряжают дальнобойными осколочно-фугасными снарядами. Готовятся нанести удар по точкам сосредоточения военной техники националистов. Ближе к вечеру реактивные системы залпового огня выдвигается на позиции. Перемещение строго по одному. В небе пролетают украинские беспилотники. И, как только стемнело, российские РСЗО наносят сокрушительный удар.

Ночные манёвры – эффективный, но крайне сложный элемент ведения боя, рассказывают военные. Даже зажженная спичка может выдать позиции. Заметят с воздуха. Экипаж реактивной системы залпового огня знает каждый сантиметр машины. Зачастую работать приходится практически на ощупь.

"Нам приходится часто менять огневые позиции, чтобы не попадать под обстрелы. Помогаем пехоте. Пехота запрашивает помощь, мы помогаем. Уничтожаем командные пункты противника. Бывает, что очень часто", - говорит командир орудия Михаил.

ВСУ продолжают артиллерийский обстрел жилых кварталов населённых пунктов ДНР и ЛНР. Накануне в Ленинском районе Донецка один из снарядов разорвался прямо под окнами детского сада. По счастливой случайности никто не пострадал. Дети в образовательное учреждение пока не ходят, а работники находились в соседнем помещении.

"Услышали хлопок, нас откинуло. Потом дым сильный, ни стёкол, ничего нет. Ничего мы не увидели. Всё разбито. Группа разбита одна, группа разбита вторая", - рассказывает воспитательница МДОУ ясли-сад №1 г. Донецка Светлана.

Вторым ударом боевики попытались уничтожить в Донецке телевизионную вышку. Задача – отрезать местных жителей от средств массовой информации. Однако сделать этого они не смогли. Снаряды разорвались рядом с телебашней. При этом повреждены соседние жилые постройки. Помогать разбирать обломки теперь будут российские спасатели. В Донбассе они уже расчистили площадь порядка 105 тысяч квадратных метров и вывезли более 112 тысяч кубометров строительного мусора.

Российские спасатели также помогают доставить в нуждающиеся населённые пункты гуманитарную помощь. За последние 3 дня привезено почти полторы тысячи тонн продуктов и вещей. Колонны сопровождают военные, которые в свою очередь тоже везут предметы первой необходимости в Донецкую и Луганскую народные республики. Военная автоинспекция прокладывает для колонн наиболее короткий и безопасный маршрут. С воздуха их прикрывают экипажи боевых вертолетов Ми-8. Они обеспечивают проход по участкам вероятных действий диверсионных групп украинских националистов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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