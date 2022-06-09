Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Европа призывает усилить военную и гуманитарную помощь Киеву

Европарламент призвал обеспечить Украине статус кандидата на членство в ЕС, а также усилить военную и гуманитарную помощь. Кроме того, авторы резолюции предложили создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. Западные страны наперебой заявляют о поставках вооружения и всё больше обостряют напряжённость в регионе. Но с такой политикой согласны далеко не все.

Западные политики бьют тревогу. Успехи союзных армий под Северодонецком и хаотичное отступление ВСУ заставляют украинских покровителей торопиться. Вашингтон и Брюссель заверяют Киев в поддержке и закрывают глаза на очевидные противоречия. Резолюцию с призывом предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС принял Европарламент, несмотря на то, что большинство стран Евросоюза выступают против. Поставки современных ракет IRIS-T снова обещает Германия. Правда, в наличии их ещё нет. А контракты на производство заключены с другими странами.

"Мы приняли решение о поставке систем IRIS-T – это совершенно новое оружие, которое может защитить воздушное пространство таких городов, как Одесса или Киев. Но мы должны провести переговоры с другими заказчиками этих систем, чтобы они уступили своё место Украине", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Зато современные бронетранспортёры Германия поставит Греции, которая взамен отправит на Украину старое советское вооружение. Кроме того, Берлин расширит свой контингент в Литве. А Италия – в Болгарии. Скоординировать усилия страны НАТО постараются на саммите в конце июня. И речь пойдёт не только об Украине.

Испания призывает не допустить роста влияния России в Африке. И вообще по всему миру.

"Мы, вероятно, меняем европейский порядок. Мы вступаем в новый этап, когда единство важнее, чем когда-либо. Этот саммит и намерение утвердить новую стратегическую концепцию вызваны российской агрессией. Финляндия и Швеция стучатся в дверь нашей семьи – это будет действительно решающий саммит", - заявил Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Испании.

Проблема лишь в том, что в самих странах Запада всё громче звучит критика курса на милитаризм. New York Times пишет о том, что Украина намеренно скрывает от Вашингтона истинное положение дел на фронте. А немецкий аналитический портал "Компакт" предупреждает о самом страшном.

"США поставляют Киеву боеприпасы с дальностью действия 80 километров. Украинцы заверяют, что не будут обстреливать ими Россию. Но кто сможет это контролировать? Типичная тактика США: разжечь конфликт, а потом доставить оружие в зону боевых действий, чтобы не пачкать руки. Кроме того, Германия хочет предоставить Украине ракетные установки. Это явно делает Германию участницей конфликта. Милитаризм НАТО втягивает нас в ядерную бездну и используется США как прикрытие тайной политики экспансии. В конце концов гореть будет Европа", - говорится в материале.

Что до Украины, то благодарность западным спонсорам выражают уже не словами, а делом. В киевских кафе появились пирожные, названные по имени главного покровителя и друга режима – британского премьера. Джонсон-кекс – это ванильный крем, печёное яблоко, корица и безе. Идеально для беспечных вечеринок.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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