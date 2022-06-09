Россия отмечает 350 лет со дня рождения Петра Великого

В честь знаменательной даты в разных городах проходят торжества

Великий полководец, основатель морского флота России и реформатор. Сегодня в нашей стране отмечают 350-летие со дня рождения Петра Первого. Его правление стало переломной вехой в отечественной истории. В честь знаменательной даты в разных городах проходят торжества. Главные - в Санкт-Петербурге. Там представили первый русский корабельный штандарт.

Этот триколор с двуглавым орлом обычно хранится в музейном фонде, ветхая ткань чувствительна к свету. Флаг царя Московского 1693 года и первый русский корабельный штандарт.

"Это тот самый флаг 1693 года, под которым Пётр первый раз выходил в море. И которого, скорее всего, касалась его рука", - заявил Руслан Нехай, директор Центрального военно-морского музея.

Публике этот флаг демонстрируют раз в несколько десятилетий, по особым поводам. Сегодня как раз такой. 350-летие со дня рождения Петра Первого. Трудно представить личность в России, чей юбилей отмечали бы с большим размахом. Первый русский император, основатель морского флота России, царь-реформатор, архитектор Великой державы и главный художник географической карты Восточного полушария XVIII века.

"Государь, который за свою жизнь обучился 14 ремёслам, картограф, фортификатор, каменщик, плотник, часовщик. Он обо одном только сожалел - лапти плести не научился", - рассказала Ольга Слепенкова, начальник экскурсионно-методического отдела Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Этот памятник в Петропавловской крепости работы Михаила Шемякина нелюбим туристами и особо почитаем историками. Полная противоположность величественному Медному всаднику и трудолюбивому Царю-плотнику.

Царь-деспот, не считавшийся ни с какими жертвами при осуществлении своих грандиозных планов, заточивший в монастырь свою сводную сестру, претендовавшую на трон, и первую супругу. Без сожаления казнивший собственного старшего сына-заговорщика. И все - во имя любимой страны.

"Царского сына ещё не похоронили, а Пётр на другом берегу Невы в Летнем саду праздник в честь очередной годовщины победы при Полтаве не отменил. Дети, Пётр этим доказал, кто для него важнее Россия или сын", - рассказывает экскурсовод детям.

Безудержная тяга ко всему заграничному подарила России секреты английских и голландских корабелов, фонтаны блистательного Петергофа и любимейшее детище императора – парадиз, то есть Санкт-Петербург, заложенный в лучших традициях итальянских зодчих.

Чтобы понять, как велика была одержимость Петра Первого Россией, говорят исследователи, достаточно вспомнить, как появился город Санкт-Петербург.

Город был основан, как известно, в 1703 году. На Заячьем острове - финское название Явинсаари - Пётр Первый велел основать крепость. Исторический казус в том, что это ни остров, но все приневские земли в то время России формально не принадлежали. В 1703 году они считались землями Шведской империи, с которой Россия тогда находилась в состоянии войны несколько лет.

Речь идет о Северной войне - с прославленной Полтавской битвой и Гангутским сражением. Она длилась почти 20 лет и закончилась лишь в 1721 году подписанием победоносного Ништадтского мира. Но уже в 1703 году в двух шагах от Петропавловской крепости начинается уверенное строительство Летнего дворца императора, сейчас он известен как домик Петра Первого. На другом берегу Невы, напротив, без единой мысли о возможном военном поражении, закладывается знаменитый Летний сад.

Историки называют Петра Первого рубежом, после которого все в стране пошло по-другому. Он зажег ураган страстей в неспешной боярской и купеческой России, пытаясь переделать старинную русскую избу в европейский коттедж. Он оставил России множество традиций, которым мы следуем до сих пор. Он умер во цвете лет, в 52 года, великий человек, великий реформатор. Отец многих детей, так и не оставивший после себя наследников. Даже кончина Петра Первого привнесла в историю империи свою традицию. Начиная с первого русского императора все потомки Дома Романовых были похоронены здесь, в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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