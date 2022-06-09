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Российский McDonald’s выбрал новый логотип

10:54
  • четверг
  • 09 июня 2022

Он символизирует "качество продукции и обслуживания"

Новая сеть ресторанов быстрого питания, которая придет на смену McDonald’s, выбрала новый логотип.

Логотип выполнен в зеленой-красно-оранжевых цветах. На нем изображены символы ресторана - две палочки картошки-фри и бургер, рассказали газете "Известия" в пресс-службе компании. Фон логотипа символизирует "качество продукции и обслуживания".

 

Название обновленного McDonald’s еще не выбрано. Ранее в Роспатенте зарегистрировали следующие имена: "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый", "Свободная касса", "Это он", "Точно он" и "Компас".

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