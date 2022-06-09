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Новый премьер ДНР объявил о начале интеграции с Россией

11:22
  • четверг
  • 09 июня 2022

Этот процесс уже идет, заявил Виталий Хоценко

Интеграция Донецкой Народной Республики и России уже происходит, хотя предстоит еще немало работы. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал новый премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.
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Политик рассказал, что представители республики поддерживают контакты "со всеми главами, губернаторами в контакте, с их командами" из России, в ДНР "высадилось уже много представителей администраций, правительств, муниципалитетов".

Хоценко подчеркнул, что в развитии сотрудничества с Россией предстоит еще много работы, однако российские регионы, в которых есть схожие производства, уже готовы брать шефство над предприятиями республики. По словам главы правительства ДНР, "помогает вся Россия, все регионы".

Одной из стоящих перед республикой задач является унификацию законодательства с российским, отметил премьер ДНР. Государства идут навстречу друг другу, поэтому в Донецкой Народной Республике хотят "сделать так, чтобы наше законодательство было похоже на законодательство Российской Федерации и, более того, чтобы оно было практически идентичным", цитирует Хоценко ТАСС.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что проведение референдума о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации не исключается, однако это может произойти позднее. При этом Пушилин заявил, что итоги такого плебисцита вполне очевидны и понятны.

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