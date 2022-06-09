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Путин поздравил "ТВ Центр" с 25-летием

11:08
  • четверг
  • 09 июня 2022

Президент отметил труд коллектива телеканала

Владимир Путин поздравил "ТВ Центр" с 25-летием. Президент отметил, что наш телеканал внес весомый вклад в развитие отечественного телевидения, обогатил его интересными и содержательными информационными, просветительскими, художественными проектами.

"Убеждён, что неизменная популярность вашей телекомпании – результат творческой, слаженной работы вашей талантливой команды, внимания и уважения к своей аудитории. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего", - говорится в телеграмме президента.

К поздравлением присоединился Михаил Мишустин. Премьер подчеркнул, за 25 лет канал стал одним из лидеров вещания благодаря труду большого коллектива, ярких и талантливых профессионалов.

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