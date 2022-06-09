С коронавирусом в России госпитализированы еще 1470 человек

Скончались 77 заболевших
За сутки в России госпитализированы 1470 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Всего за сутки зафиксировано 9774 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 226 человек, из них госпитализирован 101 пациент.
Выздоровели за сутки 4297 человек. Скончались 77 заболевших.
Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18365879 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379813 летальных исходов и 17781922 выписанных.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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