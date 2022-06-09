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С коронавирусом в России госпитализированы еще 1470 человек

11:24
  • четверг
  • 09 июня 2022

Скончались 77 заболевших

За сутки в России госпитализированы 1470 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 9774 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 226 человек, из них госпитализирован 101 пациент.

Выздоровели за сутки 4297 человек. Скончались 77 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18365879 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379813 летальных исходов и 17781922 выписанных.

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