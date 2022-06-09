Онищенко назвал самый тревожный признак в распространении оспы обезьян

Есть опасения, что вирус уже "устоялся"

Имеются данные, что европейский подтип вируса оспы обезьян сформировался как самостоятельный, независимый от нигерийского подтипа — это наиболее тревожный признак. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Эксперт пояснил, что это может говорить о том, что вирус оспы обезьян "устоялся" и циркулирует внутри человеческой популяции.

Онищенко уточнил, что пока "вирус себя ведет хорошо", заболевание протекает достаточно легко и не приводит к летальным случаям. Единственный такой исход был зафиксирован у онкологического больного.

Однако вирус может дрейфовать в сторону большей вирулентности, большей контагиозности. Поэтому готовиться надо, предупредил Онищенко в интервью радио Sputnik.

По состоянию на 5 июня во Всемирную организацию здравоохранения поступили сведения о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян из 27 стран, для которых нехарактерно распространение этой болезни. Внезапное и непредвиденное появление оспы обезьян в нескольких неэндемичных странах говорит о том, что могла происходить скрытая передача вируса, считают эксперты.

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