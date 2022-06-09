ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ДНР заявили о начале боев за Славянск

11:29
  • четверг
  • 09 июня 2022

Под контролем 231 населенный пункт

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил о начале боев за город Славянск.

"Идут бои за Славянск", - говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале штаба республики.

Кроме того, силы ДНР, ЛНР и России взяли под контроль 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 90 снарядов крупного калибра по населенным пунктам ДНР. Погибла женщина, шестеро ранены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.