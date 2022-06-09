В ДНР заявили о начале боев за Славянск

Под контролем 231 населенный пункт

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил о начале боев за город Славянск.

"Идут бои за Славянск", - говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале штаба республики.

Кроме того, силы ДНР, ЛНР и России взяли под контроль 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 90 снарядов крупного калибра по населенным пунктам ДНР. Погибла женщина, шестеро ранены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"