В ДНР заявили о начале боев за Славянск

Под контролем 231 населенный пункт
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил о начале боев за город Славянск.
"Идут бои за Славянск", - говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале штаба республики.
Кроме того, силы ДНР, ЛНР и России взяли под контроль 231 населенный пункт, включая Святогорск и Татьяновку.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 90 снарядов крупного калибра по населенным пунктам ДНР. Погибла женщина, шестеро ранены.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"