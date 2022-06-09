ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 500 млн жителей мира вакцинировались "Спутником V"

11:42
  • четверг
  • 09 июня 2022

Об этом рассказали в Минздраве России

Уже более 500 млн человек в мире получили вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V", созданную в России. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В процессе оценки "Спутника V" еврорегулятором прогресса нет

Глава Минздрава в интервью телеканалу "Узбекистан-24" рассказал, что таковы объемы поставок российского препарата по всему миру. По мнению Мурашко, "это такие колоссальные успехи".

"Спутник V" от НИИ Гамалеи — первая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 и самый распространенный в стране препарат этого направления. Комбинированный векторный препарат состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов. Он вводится пациентам в два этапа с разницей в 21 день.

Директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее объявил о начале исследований еще одной вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц. Новый препарат вводится два раза с промежутком в три недели. Отличие от "Спутника V" в том, что это два одинаковых компонента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.