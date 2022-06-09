Более 500 млн жителей мира вакцинировались "Спутником V"

Об этом рассказали в Минздраве России

Уже более 500 млн человек в мире получили вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V", созданную в России. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава в интервью телеканалу "Узбекистан-24" рассказал, что таковы объемы поставок российского препарата по всему миру. По мнению Мурашко, "это такие колоссальные успехи".

"Спутник V" от НИИ Гамалеи — первая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19 и самый распространенный в стране препарат этого направления. Комбинированный векторный препарат состоит из неспособных к размножению аденовирусов-векторов. Он вводится пациентам в два этапа с разницей в 21 день.

Директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее объявил о начале исследований еще одной вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц. Новый препарат вводится два раза с промежутком в три недели. Отличие от "Спутника V" в том, что это два одинаковых компонента.

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