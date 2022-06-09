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Российские саперы приступили к разминированию нацпарка "Святые горы" в ДНР

11:58
  • четверг
  • 09 июня 2022

Обнаружено 126 взрывных устройств

Саперы Вооруженных сил России приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка "Святые горы" в ДНР.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Инженерные подразделения приступили к разминированию дорог и лесного массива. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.

Также за сутки российские военные уничтожили две установки РСЗО "Град" и хранилище топлива для военной техники в Николаевской области, сбили самолет Су-25 в районе населенного пункта Мазановка, перехватили ракету "Точка-У" в Херсонской области, сбили два реактивных снаряда РСЗО "Смерч" и 13 беспилотников в ДНР.

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