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Лукашенко: Россия выделит 1,5 млрд долларов на программы импортозамещения в Белоруссии

12:22
  • четверг
  • 09 июня 2022

Это было решено с Владимиром Путиным, заявил президент Белоруссии

Российские власти выделят 1,5 млрд долларов на участие Белоруссии в программах импортозамещения. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Курской области России Романом Старовойтом.
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Лукашенко отметил, что Минск предложил Москве "конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации".

В Белоруссии понимают, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям — так называемому критическому импорту — будет очень сложно развиваться, подчеркнул белорусский лидер.

Решение о совместной реализации таких программ было принято главами двух государств, цитирует президента Белоруссии агентство "БелТА".

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские предприятия готовы обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода из страны западных компаний. По словам президента, Белоруссия в свое время сделала ставку на собственные силы в развитии промышленности, так что остро вопрос импортозамещения в республике не стоит.

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