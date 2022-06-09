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В Думе опровергли введение налога на домашних животных

12:40
  • четверг
  • 09 июня 2022

Этого не будет, заявил депутат Владимир Бурматов

В Государственной думе не разрабатывают и не планируют разрабатывать законопроект о введении налога на домашних животных. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал первый заместитель главы думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
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Комментируя соответствующие слухи, парламентарий подчеркнул, что налоги на домашних животных в России никто собирать не будет, хотя, возможно, это "кому-то в горячих снах снится".

Бурматов заявил в своем Telegram-канале, что согласно данным опросов, 87% россиян считают домашних животных членами семьи. В связи с этим депутат задал риторический вопрос: "Что, членов семьи будем облагать налогами?".

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать единую систему учета и контроля содержания собак в крупных городах. Эта инициатива прозвучала после того, как в России обострилась дискуссия о контроле за бездомными животными из-за случаев нападений бродячих собак на людей.

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