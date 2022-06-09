"Тинькофф" введет комиссию 12% на хранение валюты в банке

Обслуживание в иностранной валюте станет платным
Банк "Тинькофф" с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте.
Об этом говорится в telegram-канале кредитной организации. Плата вводится для карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.
Комиссия за обслуживание валютных банковских счетов свыше одной тысячи условных единиц составит 12% годовых и будет списываться ежедневно.
"Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка", — сообщил банк.
Ранее сообщилось, что банк "Тинькофф" проведет ребрендинг после резких слов его основателя по поводу спецоперации России на Украине.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"