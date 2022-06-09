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"Тинькофф" введет комиссию 12% на хранение валюты в банке

12:33
  • четверг
  • 09 июня 2022

Обслуживание в иностранной валюте станет платным

Банк "Тинькофф" с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте.

Об этом говорится в telegram-канале кредитной организации. Плата вводится для карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Комиссия за обслуживание валютных банковских счетов свыше одной тысячи условных единиц составит 12% годовых и будет списываться ежедневно.

"Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка", — сообщил банк.

Ранее сообщилось, что банк "Тинькофф" проведет ребрендинг после резких слов его основателя по поводу спецоперации России на Украине.  

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