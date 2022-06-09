Экономист оценил вероятность дефицита чипсов и сухариков в России

Некоторые иностранные производители продуктов питания покидают российский рынок

Снеки в виде картофельных чипсов, сухариков, мясных колбасок и кальмаров вряд ли исчезнут с российских прилавков. Такое мнение в четверг, 9 июня, высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец.

Специалист пояснил, что производство картофельных чипсов на 100% локализовано в России, поэтому "это точно не то, где России можно нанести ущерб". Что касается чипсов зарубежного производства, эта продукция некоторых западных компаний была далеко не самой качественной, отметил Зубец.

С сухариками "у нас вообще нет проблем", заявил экономист.

Что касается снеков в виде различных мясных закусок и колбасок, большая их часть также производится в нашей стране — в России налажено производство по итальянским и немецким технологиям.

Сушеные кальмары в качестве закуски привозят в Россию из стран Юго-Восточной Азии, например, из Вьетнама или Таиланда. С этими государствами связи не разорваны, поэтому поставки вряд ли прекратятся. Однако существуют логистические проблемы, поэтому цены могут расти, предупредил Зубец в интервью радио Sputnik.

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