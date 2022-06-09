Федерация независимых профсоюзов предложила чаще индексировать зарплату

Закон требует делать это раз в год

Индексацию заработной платы с учетом уровня инфляции в нынешних условиях необходимо проводить чаще, чем раз в год. Такое мнение в четверг, 9 июня, высказал глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

По мнению Шмакова, неотложные меры по обеспечению занятости граждан, а также индексацию заработной платы в зависимости от уровня инфляции необходимо чаще предпринимать, "чем это записано в наших законах, которые были приняты в докризисный период, в довоенный период, когда раз в год это надо производить".

Глава ФНПР отметил, что в России инфляция уже выходит на более низкий уровень, однако нет гарантий, что показатель и далее останется на нем, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал реализовывать в стране политику опережающего роста зарплат. Глава государства отметил, что принимаемые властями решения в этой области поддерживают внутренний спрос, преимущественно на отечественную продукцию. В результате динамика экономики превосходит прогнозы экспертов.

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