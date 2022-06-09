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Генсек НАТО подцепил лишай

13:03
  • четверг
  • 09 июня 2022

Столтенберг не смог приехать в Берлин

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отменил поездку в Берлин из-за опоясывающего лишая.

Болезнь диагностировали после перенесенного в мае коронавируса, пишет Reuters со ссылкой на официального представителя альянса. Сейчас Столтенберг работает из дома.

"Генеральный секретарь проведет свой запланированный визит в Германию и Румынию дистанционно, а не лично", - сообщили агентству.

Утром 9 июня стало известно, что Йенс Столтенберг неожиданно отменил визит в Берлин. Он должен был встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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