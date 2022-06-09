Власти Украины оценили ежедневные потери ВСУ

Их количество назвали в украинском министерстве обороны

Украинские войска каждый день теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными в ходе российской спецоперации по защите республик Донбасса. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Министр отметил, что "ситуация на фронте тяжелая", цитирует его сообщения в соцсетях РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинские войска несут колоссальные потери в боях с силами ДНР и российской армией. В сражениях за Северодонецк ВСУ потеряли до 90% личного состава, сообщал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Тяжелые потери ВСУ в ходе боевых действий на востоке Украины признал и украинский президент Владимир Зеленский. Однако он заявил, что Украина не намерена уступать свои территории, хотя готова обсуждать некоторые "связанные с ними сложности".

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