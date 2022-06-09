В Общественной палате обсудили лечение детей с ахондроплазией

Благодаря работе фонда "Круг добра" в России доступен необходимый пациентам препарат "Возоритид"

Современные тенденции в лечении у детей ахондроплазии или карликовости обсудили сегодня в Общественной палате. На мероприятии собрались ведущие медицинские эксперты, представители общественных организаций и президентского фонда "Круг добра".

Благодаря работе фонда в России в рекордные сроки стал доступен уникальный препарат, который помогает увеличить рост пациентов с редким генетическим заболеванием. По современным оценкам, оно поражает одного из сорока тысяч новорожденных и до недавних пор считалось неизлечимым.

"Сегодня первый раз будет введен препарат "Возоритид" пациенту с ахондроплазией. Этот лекарственный препарат уникален, он позволяет человеку, имеющему нарушение развития хрящевой ткани, вырасти до роста среднего человека", - заявил Александр Ткаченко, протоирей, председатель Комиссии общественной палаты РФ по вопросам благотворительности и социальной работе.

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