ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Общественной палате обсудили лечение детей с ахондроплазией

14:52
  • четверг
  • 09 июня 2022

Благодаря работе фонда "Круг добра" в России доступен необходимый пациентам препарат "Возоритид"

Современные тенденции в лечении у детей ахондроплазии или карликовости обсудили сегодня в Общественной палате. На мероприятии собрались ведущие медицинские эксперты, представители общественных организаций и президентского фонда "Круг добра".

Благодаря работе фонда в России в рекордные сроки стал доступен уникальный препарат, который помогает увеличить рост пациентов с редким генетическим заболеванием. По современным оценкам, оно поражает одного из сорока тысяч новорожденных и до недавних пор считалось неизлечимым.

"Сегодня первый раз будет введен препарат "Возоритид" пациенту с ахондроплазией. Этот лекарственный препарат уникален, он позволяет человеку, имеющему нарушение развития хрящевой ткани, вырасти до роста среднего человека", - заявил Александр Ткаченко, протоирей, председатель Комиссии общественной палаты РФ по вопросам благотворительности и социальной работе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дети в больнице
Дети в больнице
Фонд "Круг добра"
Фонд "Круг добра"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.