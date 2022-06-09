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В Москве прошла церемония вручения "Мечей Победы" городам воинской славы

14:49
  • четверг
  • 09 июня 2022

Клинки передали в 45 городов

В преддверии Дня России в Москве прошла торжественная церемония вручения "Мечей Победы". 45 клинков передали городам, которые удостоены почётного звания "Город воинской славы".

Мечи символизируют силу и значимость подвигов тех, кто защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Они изготовлены вручную. Длина каждого - 120 сантиметров, вес - более пяти килограммов. Клинок из знаменитого златоустовского булата украшен растительным орнаментом и дарственной надписью.

"Эта традиция зародилась в 2015 году. Обладателями клинков тогда стали девять городов воинской славы. И я очень рада, что география подвига будет сегодня расширена. И все 45 городов героев воинской славы получат мечи победы", - заявила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

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Церемония вручения "Мечей Победы"
Церемония вручения "Мечей Победы"
Церемония вручения "Мечей Победы"
Церемония вручения "Мечей Победы"
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