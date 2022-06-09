"Времена и эпохи": в Москве стартовал фестиваль исторической реконструкции

Он не проводился два года из-за пандемии

В Москве после двухлетнего перерыва из-за пандемии возобновляется фестиваль "Времена и эпохи". Посетителей ждут свыше 60 площадок в разных частях города.

Покровский бульвар больше похож на городскую улицу эпохи Александра Невского. Здесь есть всё, что было в русском городе времён раннего Средневековья: от ремесленных мастерских, вроде оружейной или солеварни, до административных учреждений, как, например, ставка князя Александра Невского, где расположилась дружина.

Фигура победителя Ледового побоища и Невской битвы выбрана центральной не случайно. В этом году фестиваль "Времена и эпохи" посвящен победам России. Великий князь Александр Невский был не просто выдающимся полководцем, политический путь, выбранный им, на многие века определил вектор развития нашей страны. Об этом, кстати, может рассказать и сам князь. Конечно, в роли князя, дружины и остальных средневековых горожан выступают реконструкторы, которые не просто одеты или говорят, как люди на Руси XXIII века, но буквально живут как в той эпохе. Здесь покажут, как изготавливать украшения из стекла, работать в кузне, или как из цельного бревна вырубить лодку.

Отдельное внимание на площадке фестиваля уделяется развитию русской культуры. Во времена правления Александра Невского её центрами были церкви и монастыри. Грамотными были, в основном, священнослужители. И вот сейчас, на Покровском бульваре, в небольшой часовне, можно научиться древнерусскому письму.

Помимо быта русского Средневековья на Покровском бульваре можно увидеть европейский. Ближе к Яузе расположились ордынцы. Это площадка - далеко не единственная, по Москве их больше 60: в центре, округах и парках. Есть всё: от истории расширения Московского царства на Цветном бульваре до НЭПа на Тверской. Идти фестиваль будет до 13 июня.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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