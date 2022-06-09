Почти 20 километров и 10 станций: какой будет Рублево-Архангельская линия метро

Строительство новой ветки метро уже началось

От Делового центра до Ильинского шоссе в Подмосковье - началось строительство абсолютно новой Рублево-Архангельской линии метро. Почти 19 километров и 10 станций. На некоторых участках уже начали работу тоннелепроходческие комплексы.

Пока здесь видны только детали образа будущей станции "Карамышевская". Огромный 250-тонный кран поднимает на поверхность десятки тысяч тонн породы, которые вынимают из тоннеля. В теле котлована еще установлены поперечные конструкции, которые обеспечивают его прочность. Пути, по которым ходят вагонетки, временные. Для поездов метро сделают другие.

"Карамышевская" будет так называемого островного типа. То есть посередине платформа, а пути по краям. Проходку здесь делает 6-метровый щит. Сейчас "София" углубилась в сторону станции "Звенигородская" больше чем на километр.

Общая длина этого отрезка - 1700 метров. На первом участке тоннеля характерная для Москвы геология: глина, песок. Как раз сейчас "София" начала проходку по второму, более сложному участку с карстовыми грунтами. Впрочем, опыт работы с такой породой в столице есть: строители делают специальный металлический экран.

"Она добавляет усиление, прочность этим тоннелям. После монтажа колец и после окончания проходки эта обделка – внутри металл – сваривается и образуется дополнительная металлическая стальная труба", - объясняет заместитель главного инженера компании-подрядчика Константин Цаллагов.

"Карамышевская" – часть абсолютно новой 19-километровой Рублево-Архангельской линии метро. На первом этапе построят участок с шестью новыми станциями. На следующем (его пока проектируют) – ветка выйдет за МКАД. Сейчас работы идут параллельно на трех участках.

"На станции "Звенигородская" ведутся работы по освобождению строительной площадки от сетей. На станции "Бульвар Карбышева" ведутся работы подготовительные: освобождение от сетей, подготовка площадки, сборка оборудования", - рассказывает руководитель дивизиона по строительству метро холдинга "Мосинжпроект" Валерий Кивлюк.

Основной этап строительства первого участка от "Шелепихи" до "Липовой рощи" должен начаться в конце этого или начале следующего года.

"Параллельно занимаемся уточнением решений для второго этапа от "Липовой рощи" до станции "Рублево-Архангельская". Там очень сложных инженерных коммуникаций. Мы должны пересечь в том числе системы газо- и водоснабжения", - сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Новая ветка метро улучшит транспортную доступность для жителей сразу нескольких районов северо-запада столицы, а также новых микрорайонов в Рублево-Архангельском, разгрузит Арбатско-Покровскую линию. Точные сроки ввода в эксплуатацию станут известны в ближайшее время.

Иван Колесников, Илья Дроздов, Виктор Мальцев, Руслан Кадыров. "ТВ Центр".

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