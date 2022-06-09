Большой театр покажет оперу "Линда ди Шамуни"

Оперу называют бриллиантом бельканто, но ставят крайне редко

Сегодня вечером на Камерной сцене Большого театра состоится премьера – покажут творение Доницетти "Линда ди шамуни". Это опера, которую называют бриллиантом бельканто, но ставят крайне редко.

На сцене развернётся романтическая история о деревенской красавице Линде и её благородном возлюбленном, их ждёт множество испытаний и неизменно счастливый финал. И всё это на фоне идиллического альпийского пейзажа. Чтобы добиться аутентичности, пришлось найти редкий инструмент с очень необычным звучанием - гиронду. Но главное - вокальное исполнение, легкое и непринуждённое, каким и должно быть бельканто.

"Исполнение оперы бельканто накладывает большую ответственность… Мы поем с эмоциональным началом. Мы тут должны чувствовать фразу, закруглять, чувствовать ритм речитатива - много сложностей", - заявил Антон Гришанин, дирижер-постановщик, заслуженный артист России.

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