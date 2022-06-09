Сова и степной орел: в центре Москвы устроили незаконную фотосессию с редкими птицами

Такой бизнес - вне закона

С началом летнего сезона в столице по традиции активизировались нелегальные фотографы с экзотическими животными. Многие не задумываются, что живой реквизит ежедневно испытывает страдания и боль.

Цветной бульвар, толпы отдыхающих, многие с детьми - в Цирке Никулина только что закончилось представление. Тех, кому не хватило животных на арене, ждёт молодой человек с хищной птицей на привязи.

- Это что за птица?

- Это сова. Давайте вас сфотографирую.

Несколько сотен рублей и можно трогать, гладить, фотографироваться. Дикая птица уже на плече мальчика, девочки, матери, отца. Бесстрашно позируют целыми семьями. А сова покорно терпит людей и вспышки камер, будто и не живая. Однако таких птиц держать, как кошку или собаку, нельзя. Они - под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры под угрозой исчезновения СИТЕС. Их оборот ограничен российским законом. И вот представители власти просят хозяев предъявить документы, но у тех есть только перья, лапы и хвост. Ехать в полицейский участок для разбирательства не хотят. Спорят, упираются.

- А при чём здесь животные? А мы как мешаем?

- Нет документов разрешительных.

- В смысле? Каких документов, это домашние животные.

- Это не домашнее животное.

Завязывается потасовка. Теперь нарушителям грозят штрафы за сопротивление полицейским и незаконное содержание редких птиц.

"К сожалению, люди пользуются этими услугами. Мы пытаемся донести эту информацию, что, в частности, совы - ночные животные, они не предназначены для того, чтобы днём с ними можно было фотографироваться и тд. У животных постоянный стресс", - говорит старший государственный инспектор г. Москвы в области охраны окружающей среды Кирилл Живицкий.

"Для того, чтобы птица не была активной, либо животное, потому что оно может поцарапать клиента, они, как правило, пичкаются различными препаратами, которые затормаживают эту активность, притупляют, я бы так сказал, все инстинкты. И они такие вот полусонные, полумёртвые", - рассказывает руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

"За лето отлавливают по 20 нарушителей. Обычно они ходят с львятами, тигрятами, обезьянами, совами, соколами и кречетами. Но в этом году новинка на рынке уличных фотоуслуг - степные орлы", - рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

"Это было немножко дико для нас. Потому что всё-таки птица, во-первых, крупная, и с точки зрения даже безопасности граждан взять такую птицу на руку, ну так себе удовольствие на самом деле. И мало того, степной орёл - это всё-таки Красная книга России", - говорит начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Сергей Бурмистров.

Степные орлы - очень редкий, вымирающий вид. Размах крыльев доходит до трёх метров. Но это на воле. У уличных фотографов их обнаружили вот в таком виде: крылья повреждены, а шикарных длинных хвостов и вовсе нет - перья то ли выпали из-за стресса, то ли поломались в тесной переноске. К тому же птицы очень вялые и не реагируют на людей.

"Браконьеры пользуются тем, что степной орёл, например, в Калмыкии, гнездится на земле. Не составляет труда, просто прогуливаясь по степи, подобрать либо яйца, которые высиживают, либо уже птенцов маленьких", - говорит Сергей Бурмистров.

Все изъятые в столице дикие птицы и животные попадают в питомник департамента природопользования. Здесь они приходят в себя, пока суд решает их дальнейшую судьбу. На природу выпустить уже нельзя - не выживут. Остаётся зоопарк. Обратно в руки уличных бизнесменов ни степные орлы, ни совы не вернутся.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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