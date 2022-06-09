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Собянин осмотрел ход реконструкции кинотеатра "Баку"

14:50
  • четверг
  • 09 июня 2022

Строительные работы в кинотеатре планируется завершить уже осенью

В Москве в рамках столичной программы идёт комплексное развитие районов Аэропорт и Сокол. Ряд объектов там сегодня осмотрел Сергей Собянин.

В частности, мэр посетил кинотеатр "Баку", где сейчас идёт реконструкция. В ходе работ общую площадь увеличат почти в три раза - она составит около 13 тысяч квадратных метров. Там разместят магазины, салоны, спортивный клуб, обустроят игровые зоны для детей. Появится и новый кинотеатр, оборудованный в соответствии с мировыми стандартами.

Сергей Собянин также рассказал о принятом решении по поддержке кинопроката в Москве.

"Достаточно серьёзное решение, которое компенсирует значительную часть затрат по приобретению отечественных фильмов для проката, рекламы этих фильмов для проката. Помимо того, что мы системно помогаем съёмкам отечественных фильмов в Москве, а в Москве снимается около 80% отечественного кино. Поэтому такие системные меры поддержки, начиная от создания отечественного кино и заканчивая прокатом в московских кинотеатрах, я думаю, будут к месту", - сказал Сергей Собянин.

Затем Сергей Собянин посетил прилегающий к кинотеатру сквер, где оценил итоги благоустройства. Территория охватывает площадь три с половиной гектара. Там обустроили современные прогулочные зоны, создали игровые пространства для детей, установили спортивный комплекс и плавающие фонтаны с цветовым оформлением. Также выполнено озеленение территории.

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Сергей Собянин осмотрел строящийся кинотеатр
Реконструкция кинотеатра "Баку"
Реконструкция кинотеатра "Баку"
Сергей Собянин осмотрел сквер у кинотеатра "Баку"
Сергей Собянин осмотрел сквер у кинотеатра "Баку"
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