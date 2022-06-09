Более 4 тысяч жителей Запорожья подали заявки на российское гражданство

За паспортом России выстроилась огромная очередь

Более четырех тысяч жителей Запорожской области подали заявления на российское гражданство.

Об этом заявил заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов. Он сообщил, что списки распланированы на две недели вперед.

"Подали заявления более четырех тысяч человек. Ежедневно здесь стоит тысяча людей, но сегодня очередь немножко меньше, потому что уже люди самоорганизовались", - сообщил он изданию "Украина.ру".

Ранее руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Херсонской и Запорожской областей не будут платить пошлину при подаче документов на получение российского гражданства.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Согласно тексту указа, рассмотрение заявлений будет осуществляться в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи.

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