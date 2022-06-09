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Песков: Россия не планирует новых отключений газа в других странах

14:01
  • четверг
  • 09 июня 2022

Система налажена

Отказавшиеся платить за газ в рублях страны уже отключены от российских поставок.
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Новых отключений в ближайшем будущем не планируется, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Они уже отключены. Нет, не планируется новых отключений. Система работает, система налажена", - заявил он ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнул, что страны, которые платят за газ в рублях, уже работают по новой схеме, которая прописана в указе президента России Владимира Путина.

Россия с 1 апреля поменяла порядок оплаты поставок российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь они обязаны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

Польша, Болгария, Финляндия и Нидерланды не приняли новую схему, и Москва отключила их от российского газа.

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