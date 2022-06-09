В Кремле рассказали о судьбе украинского языка в Донбассе

Выбор за жителями ЛДНР

Жители освобожденных территорий Донбасса сами решат, останется ли украинский язык государственным или нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На данный момент украинский язык остается государственным в ДНР и ЛНР.

"У нас государственный язык один в нашей стране. Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны. Мы еще раз повторяем, что всё будет зависеть только от выбора людей", - сообщил он журналистам.

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