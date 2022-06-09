ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле рассказали о судьбе украинского языка в Донбассе

13:39
  • четверг
  • 09 июня 2022

Выбор за жителями ЛДНР

Жители освобожденных территорий Донбасса сами решат, останется ли украинский язык государственным или нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На данный момент украинский язык остается государственным в ДНР и ЛНР.

"У нас государственный язык один в нашей стране. Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны. Мы еще раз повторяем, что всё будет зависеть только от выбора людей", - сообщил он журналистам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Участник акции "Выбор Донбасса"
Участник акции "Выбор Донбасса"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.