В Кремле рассказали о судьбе украинского языка в Донбассе

Выбор за жителями ЛДНР
Жители освобожденных территорий Донбасса сами решат, останется ли украинский язык государственным или нет.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На данный момент украинский язык остается государственным в ДНР и ЛНР.
"У нас государственный язык один в нашей стране. Что касается отдельных районов, то они же в настоящий момент не являются частью нашей страны. Мы еще раз повторяем, что всё будет зависеть только от выбора людей", - сообщил он журналистам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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