Собянин рассказал о мерах поддержки киноиндустрии в Москве

Власти поддержат производство и прокат фильмов

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о мерах поддержки киноиндустрии, которые окажут столичные власти. Он напомнил, что сейчас в Москве работает более 650 кинозалов, а в киноотрасли заняты почти 20 тысяч человек.

"Последние годы эта отрасль была на подъеме. Мы видели взрывной рост востребованности контента. Немного сложнее была ситуация в кинопрокате, который почти два года работал вполсилы из-за пандемии ковида. Тем не менее прокатчики выдержали этот удар. Однако пережив пандемию, прокатчики столкнулись с новым вызовом. Иностранные компании отказались от российских премьер, что поставило многие кинотеатры под угрозу закрытия или, во всяком случае, значительного сокращения масштабов работы", - сообщил Собянин.

Чтобы работники отрасли не остались без работы, а миллионы москвичей без привычного досуга, столичные власти приняли решение о поддержке индустрии кинопроизводства и проката. В московский пакет поддержки вошли:

Прямые выплаты киносетям из городского бюджета на компенсацию 100% затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных с 1 января по 31 мая этого года, и до 50% затрат, понесенных после 1 июня. Гранты на рекламу отечественного кино. Их получат крупнейшие сети кинотеатров. Частичная компенсация расходов на проведение киносъемок на улицах и площадях Москвы. Увеличение размеров грантов за проведение съемок на территории города и создание образа Москвы в киноискусстве. Создание городского кинопарка. Он расположен близ деревни Юрово в Новой Москве. Первые пять кинопроизводителей, которые проведут съёмки фильмов там, получат поощрительные гранты в размере 10 млн рублей каждый.

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