Песков объяснил невозможность изоляции России

Санкции Запада к этому не приведут

В современном мире невозможно изолировать такую большую страну, как Россия. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил про то, что "недружественные, а точнее враждебные по отношению к нам страны пытаются нас изолировать в экономическом, политическом, торговом планах".

Однако это у них не получается и не получится — изоляция России невозможна, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что ни одно государство само не будет стремиться к изоляции, сообщает РБК.

В мае было опубликовано коммюнике министров финансов G7. Они подчеркнули "приверженность непреклонному и координированному санкционному ответу" на действия России и заявили о решимости повышать для Москвы цену ее военной операции на Украине путем изоляции России и Белоруссии от глобальной экономики.

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