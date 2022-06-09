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ЕС выделил Украине еще 205 млн евро

14:20
  • четверг
  • 09 июня 2022

Средства отправят в виде гуманитарной помощи

Евросоюз принял решение о выделении дополнительно 205 млн евро на гуманитарную помощь Украине. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в четверг, 9 июня.
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Объявление прозвучало во время визита еврокомиссара по кризисному управлению Янеза Ленарчича на Украину, где чиновник встречается с гуманитарными организациями.

В Еврокомиссии также рассказали, что общее европейское финансирование гуманитарной поддержки Украины с конца февраля достигло 700 млн евро, включая 13 млн евро, предназначенных для проектов в соседней с Украиной Молдавии, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Евросоюза изъявили готовность предоставить в рамках оказания помощи Украине еще 9 млрд евро. Он не уточнил, в какие сроки и в какой форме будет выделена указанная сумма, однако заверил, что европейские государства продолжат оказание помощи украинским властям.

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