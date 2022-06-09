ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СВР предупредила о попытках Варшавы забрать контроль над госфункциями Киева

14:41
  • четверг
  • 09 июня 2022

Польские власти подталкивают к этому украинское руководство

Польша подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к передаче ей контроля над важнейшими украинскими государственными функциями. Об этом в четверг, 9 июня, рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).
Директор СВР раскрыл план "воссоединения" Польши и Украины

Согласно поступающей в СВР информации, "грезы польских властей о возвращении "Восточных кресов" [польское название территорий нынешних западной Украины] воплощаются в конкретные действия". Варшава усиленно подталкивает режим Зеленского к фактической передаче ей контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями Украины.

В частности, с согласия Киева Польша размещает на своей территории резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины под предлогом, что это позволит повысить эффективность деятельности украинского ведомства. Методическое сопровождение и поддержку оказывают представители американских компаний Dell, IBM и Cisco.

В результате Киев осознанно открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности, включая информацию о налогоплательщиках и, как следствие, реальном финансовом положении Украины, цитирует сообщение Службы внешней разведки ТАСС.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату западных украинских территорий. Патрушев напомнил о недавнем визите в Киев польского президента. Анджей Дуда заявил, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Парламент Польши
Парламент Польши
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.