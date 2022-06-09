Польские власти подталкивают к этому украинское руководство

Польша подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к передаче ей контроля над важнейшими украинскими государственными функциями. Об этом в четверг, 9 июня, рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

Согласно поступающей в СВР информации, "грезы польских властей о возвращении "Восточных кресов" [польское название территорий нынешних западной Украины] воплощаются в конкретные действия". Варшава усиленно подталкивает режим Зеленского к фактической передаче ей контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями Украины.

В частности, с согласия Киева Польша размещает на своей территории резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины под предлогом, что это позволит повысить эффективность деятельности украинского ведомства. Методическое сопровождение и поддержку оказывают представители американских компаний Dell, IBM и Cisco.

В результате Киев осознанно открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности, включая информацию о налогоплательщиках и, как следствие, реальном финансовом положении Украины, цитирует сообщение Службы внешней разведки ТАСС.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату западных украинских территорий. Патрушев напомнил о недавнем визите в Киев польского президента. Анджей Дуда заявил, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.

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