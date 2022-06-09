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В горном Дагестане камнепад перекрыл дорогу к 15 селам

14:42
  • четверг
  • 09 июня 2022

Заблокированы почти 4 тысячи человек

В Дагестане из-за сильного камнепада без транспортного сообщение остались 15 населённых пунктов. Там проживает около четырёх тысяч человек.

Заблокирована трасса, которая связывает сёла с районным центром в Ахвахском районе. Под завалом оказался легковой автомобиль. Водитель и пассажир не пострадали.

Сейчас на участке дороги ведут дежурство, к месту ЧП стягивают технику. К расчистке трассы специалисты приступят как только не будет угрозы оползней и позволит погода. Сейчас в республике дожди и грозы.

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