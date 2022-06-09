Школы Донбасса с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты

Минпросвещения готово к работе

Школы Донецкой и Луганской народных республик с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты.

Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Российская система образования готова принять под свое крыло образовательные учреждения освобожденных территорий.

"Сегодня можно уверенно сказать, что с 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе на освобожденных территориях, могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы, чтобы школы работали по российским стандартам", - сказал министр на брифинге.

Педагоги и директора школ Донбасса получат возможность принять участие в популярных профессиональных конкурсах "Учитель года", "Воспитатель года", "Директор года" уже в 2022 году, подчеркнул министр.

Ранее о работе по российским стандартам министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков. Он отметил, что в школьной программе останутся только несколько предметов, имеющих региональный характер.

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