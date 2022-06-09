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Клиентов "Тинькофф" предупредили о трудностях со снятием валюты

14:51
  • четверг
  • 09 июня 2022

Банк работает над устранением нехватки валюты в банкоматах

Клиенты "Тинькофф банка" могут испытывать проблемы со снятием наличной валюты.
"Тинькофф" введет комиссию 12% на хранение валюты в банке

Об этом РИА Новости сообщили в колл-центре кредитной организации. Банк делает все возможное, чтобы оперативно пополнить банкоматы.

Снять теперь иностранную валюту в ваших банкоматах нельзя... Пока что мы еще сами не знаем, к сожалению, когда можно будет снять валюту <…> "Занимаемся оперативным пополнением валюты в банкоматах", - передает агентство слова работника банка.  

С 23 июня Банк "Тинькофф" вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте – она составит 12% годовых для счетов свыше одной тысячи условных единиц.

"Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка", - сообщил банк.

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