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Independent: Джонни Депп может простить бывшей жене судебный долг

15:21
  • четверг
  • 09 июня 2022

Эмбер Херд должна выплатить актеру 10 млн долларов

Голливудский актер Джонни Депп может простить бывшей жене Эмбер Херд 10 млн долларов, которые она должна, по решению суда, выплатить ему в качестве компенсации за клевету. Об этом со ссылкой на адвокатов Деппа сообщает The Independent.
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Защитники актера утверждают, что судебный процесс изначально затевался не ради денег — речь шла о восстановлении репутации Джонни Деппа, который из-за обвинений бывшей жены столкнулся с публичным осуждением и лишился многих ролей.

При этом юристы утверждают, что речь о прощении долга может идти лишь в том случае, если Эмбер Херд не станет оспаривать решение суда и не будет подавать апелляцию.

1 июня присяжные суда штата Вирджиния признали экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера. Херд обвиняла Деппа в жестоком обращении и домашнем насилии.

Деппу присудили 10 млн долларов в качестве компенсации за ущерб и 5 млн долларов в качестве штрафных санкций (по закону штата они сокращены до 350 тысяч долларов). Херд также полагаются деньги — 2 млн долларов компенсации за моральный ущерб.

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