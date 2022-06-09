ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России изменили требования по обязательной продаже валютной выручки

15:02
  • четверг
  • 09 июня 2022

Изначально экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки

Президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями западных государств. Документ, опубликованный в четверг, 9 июня, корректирует механизм обязательной продажи валютной выручки участниками внешнеэкономической деятельности.
Кабмин объявил мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства

В соответствии с новым президентским указом, опубликованным на официальном портале правовой информации, размер обязательной продажи валютной выручки экспортером будет определять правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а сроки — совет директоров Банка России.

В феврале российских резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязали продавать не менее 80% выручки по внешнеторговым договорам.

23 мая было принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80% до 50%. В Минфине пояснили, что такое решение вызвано стабилизацией валютного курса рубля. Кроме того, достигнут достаточный уровень ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Доллары
Доллары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.