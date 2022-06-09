В России изменили требования по обязательной продаже валютной выручки

Изначально экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки

Президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями западных государств. Документ, опубликованный в четверг, 9 июня, корректирует механизм обязательной продажи валютной выручки участниками внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с новым президентским указом, опубликованным на официальном портале правовой информации, размер обязательной продажи валютной выручки экспортером будет определять правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а сроки — совет директоров Банка России.

В феврале российских резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязали продавать не менее 80% выручки по внешнеторговым договорам.

23 мая было принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80% до 50%. В Минфине пояснили, что такое решение вызвано стабилизацией валютного курса рубля. Кроме того, достигнут достаточный уровень ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

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