Эксперт: Регионам следует поддержать киноиндустрию по примеру Москвы

Кино имеет огромное влияние на развитие подрастающего поколения

Российским регионам следует последовать примеру Москвы и также оказать поддержку кинематографу. Об этом заявил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко, выразив надежду, что помощь кинотеатрам в итоге станет общероссийской.

"Это дает надежду на то, что мы сможем развиваться и двигаться дальше", - отметил Дмитрий Москаленко в беседе с АГН "Москва".

Эксперт отметил социальную и образовательную функцию кинематографа. "Кино имеет огромное влияние на развитие подрастающего поколения и популяризацию общечеловеческих культурно-нравственных ценностей", - рассказал Дмитрий Москаленко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний. Власти города приняли решение о компенсации затрат кинотеатрам на прокат и рекламу.

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