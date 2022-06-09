Эксперт: Регионам следует поддержать киноиндустрию по примеру Москвы

Кино имеет огромное влияние на развитие подрастающего поколения
Российским регионам следует последовать примеру Москвы и также оказать поддержку кинематографу. Об этом заявил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко, выразив надежду, что помощь кинотеатрам в итоге станет общероссийской.
"Это дает надежду на то, что мы сможем развиваться и двигаться дальше", - отметил Дмитрий Москаленко в беседе с АГН "Москва".
Эксперт отметил социальную и образовательную функцию кинематографа. "Кино имеет огромное влияние на развитие подрастающего поколения и популяризацию общечеловеческих культурно-нравственных ценностей", - рассказал Дмитрий Москаленко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний. Власти города приняли решение о компенсации затрат кинотеатрам на прокат и рекламу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"