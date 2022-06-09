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Появились подробности о плане ООН в отношении украинского зерна

15:42
  • четверг
  • 09 июня 2022

Организация намерена решать этот вопрос "пакетно"

В Организации Объединенных Наций собираются решать проблему вывоза украинского зерна из черноморских портов "пакетно". Об этом в четверг, 9 июня, рассказал постоянный представитель России в Женеве Геннадий Гатилов.
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По словам Гатилова, это предполагает "вывоз зерна из России и украинского зерна — это вторая часть пакета". При этом с российской стороны никаких препятствий для вывоза зерна нет.

Дипломат отметил, что Москва продолжает контакты с ООН по вопросам вывоза зерна с Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что заявления украинской стороны о "краже" зерна Россией не нашли подтверждения. Дюжаррик отметил, что в офисе Всемирной продовольственной программы ООН не подтверждают эти обвинения.

Президент России Владимир Путин называл утверждения киевского режима о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. По словам Путина, Россия гарантирует безопасный проход судов с зерном – при условии, что Киев разминирует порты.

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