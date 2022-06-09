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Молдавские пограничники задержали британскую "скорую" с оружием

15:32
  • четверг
  • 09 июня 2022

Машина направлялась на Украину

Машину скорой помощи с иностранными гражданами задержали молдавские пограничники. Управлял автомобилем иностранный гражданин. А в салоне машины, зарегистрированной в Великобритании, нашли оружие.

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"В машине скорой помощи был обнаружен пистолет калибром в 9 миллиметров, 45 патронов, пять радиостанций… баллистический шлем уровня 3А и два тактических жилета с двумя пуленепробиваемыми керамическими пластинами", - приводит сообщение погранполиции РИА Новости.

"Скорую" задержали вечером 8 июня на КПП Паланка, на границе с Украиной. За рулем оказался гражданин Швейцарии. В салоне находились пятеро граждан Израиля, причем двое из них – несовершеннолетние.

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