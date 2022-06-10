Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Львам и Близнецам следует быть более открытыми и общительными

Овны

Пятница удалась! Сегодня на удивление гармоничный день, подходящий для развлечений и легкого общения. Обязательно погуляйте или покатайтесь по городу!

Тельцы

Венера и Уран сближаются в вашем знаке, и от их контакта вот-вот посыплются искры! Завтра они соединятся, и это будет момент, когда любые перемены возможны как никогда!

Близнецы

Солнце в вашем знаке сегодня подкреплено энергией второго светила, Луны в Весах. Вам невероятно легко творить, знакомиться, влюбляться, перемещаться, учиться и идти на контакт!

Раки

Вы тонко чувствуете атмосферу, поэтому наверняка уже догадались, что сегодня приятный и легкий день. Дела, связанные с дачей, ремонтом, кулинарией, будут приносить удовольствие.

Львы

Позитивная энергия сегодня будет приходить исключительно от людей, поэтому не замыкайтесь в себе, будьте открыты! Если вам никто не звонит и не пишет – проявляйте инициативу.

Девы

Хотя сегодня уже конец рабочей недели и думать о делах не хочется, с этим настроением стоит побороться! Звезды благоволят деловой активности, не упускайте свои шансы!

Весы

Воздушные знаки сегодня в фаворе: звезды словно заключили вас в объятия и оберегают от невзгод. Луна в вашем знаке дарит ощущение защиты и комфорта, наслаждайтесь!

Скорпионы

Что-то хорошее произойдет дома, и связано это будет с ощущением крепкого тыла, безопасности. Если вы озабочены работой сигнализации или видеонаблюдения – займитесь этим.

Стрельцы

Вам на помощь придут партнеры – деловые или романтические, либо близкие друзья. От общения будет легче на душе, поднимется настроение, вам захочется видеться чаще.

Козероги

Не принимайте близко к сердцу то, что вам говорят любители поучить окружающих уму-разуму. Переключитесь на творческую волну, займитесь своим хобби, почитайте фэнтези.

Водолеи

Настроение этого дня ясное, легкое, как облака в голубом летнем небе. Идеальный момент для начала отпуска, поездки в спа-отель или нового этапа в творчестве.

Рыбы

Вас порадуют новости, касающиеся дома, недвижимости и вашей родни – информация окрылит, обнадежит. Если есть возможность, проведите вечер или уикенд в кругу семьи.

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