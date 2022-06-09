Один человек погиб в ДТП с участием автобуса в Кузбассе

Ранены как минимум пять человек

Один человек погиб в столкновении легкового автомобиля с автобусом на трассе в Кемеровской области. Сведения о пострадавших уточняются, по предварительным данным, ранены пять человек.

"Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом пригородного сообщения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте", - сообщили в регионально главке МВД.

Авария произошла около 17.30 (13.30 по московскому времени) на 323 километре автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга". На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи, передает РИА Новости.

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