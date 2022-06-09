ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Один человек погиб в ДТП с участием автобуса в Кузбассе

15:51
  • четверг
  • 09 июня 2022

Ранены как минимум пять человек

Один человек погиб в столкновении легкового автомобиля с автобусом на трассе в Кемеровской области. Сведения о пострадавших уточняются, по предварительным данным, ранены пять человек.

Более десяти человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой в Кузбассе
Опубликовано видео последствий ДТП с автобусом в Москве

"Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом пригородного сообщения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте", - сообщили в регионально главке МВД.

Авария произошла около 17.30 (13.30 по московскому времени) на 323 километре автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга". На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствие ДТП с участием автобуса
Последствие ДТП с участием автобуса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.