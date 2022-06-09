Собянин поздравил "ТВ Центр" с 25-летием

Мэр Москвы отметил, что "ТВ Центр" хорошо чувствует ритм жизни столицы

За четверть века "ТВ Центр" стал одной из ведущих российских телекомпаний с многомиллионной аудиторией. Об этом говорится в поздравительной телеграмме мэра Москвы Сергея Собянина к 25-летию телеканала "ТВ Центр".

Градоначальник отметил, что изо дня в день наш телеканал рассказывает о самом важном и интересном, что происходит в стране и мире, привлекает внимание к актуальным проблемам, дает пищу для ума и души. "Настроение", "В центре событий", "Постскриптум" — эти и многие другие программы вошли в золотой фонд современного отечественного телевидения.

При всем разнообразии тем "ТВ Центр" — прежде всего московский канал, который хорошо чувствует ритм жизни нашего города и активно участвует в его развитии. Качественный информационный контент востребован москвичами, подчеркнул Сергей Собянин в поздравительной телеграмме.

С 25-летием "ТВ Центр" поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что наш телеканал внес весомый вклад в развитие отечественного телевидения, обогатил его интересными и содержательными информационными, просветительскими, художественными проектами.

К поздравлением присоединился Михаил Мишустин. Премьер подчеркнул, что за 25 лет канал стал одним из лидеров вещания благодаря труду большого коллектива, ярких и талантливых профессионалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"