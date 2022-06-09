Путин посетил на ВДНХ выставку, посвященную Петру I

В России отмечают 350 лет со дня рождения Петра Первого

Реформатор, основатель Военно-морского флота, создатель империи. Сегодня в России отмечают 350 лет со дня рождения Петра Первого. Его правление стало переломной вехой в отечественной истории. В честь знаменательной даты в разных городах проходят торжества, к ней приурочены выставки. Одну из них - "Пётр I. Рождение империи" - на ВДНХ посетил Владимир Путин.

Первый российский император. Фигура гигантского масштаба. Ярчайшая, противоречивая. При нём Россия стала великой европейской державой. И его самого неслучайно вот уже три столетия подряд зовут Великий. Эта выставка на ВДНХ - оригинальное исследование, погружение в эпоху Петра Первого. Мультимедийный иммерсивный спектакль-биография. Первая глава - детство Петра. Это и стрелецкие бунты, навсегда оставившие в его памяти тяжелый след, и теплые отношения с матерью, и создание "потешных" полков.

На выставке - 18 экспозиционных залов. Это история его знаменитого Великого посольства. Купольный кинотеатр рассказывает о строительстве Петербурга. А вот еще - создание морского флота, появление фабрик и мануфактур, открытие академий и школ, новое слово в дипломатии. И при этом на выставке - никаких артефактов и древностей. Исключительно новые технологии.

Петру Первому понравилось бы - инновации в разных сферах он всегда ценил. А тут и графика, управлять которой можно жестами. И видеомэппинг, и интерактивные инсталляции. Среди экспонатов на выставке - то, что появилось в России во времена Петра. Картофель, кофе, шоколад, тюльпаны.

Каждый посетитель сможет поучаствовать в событиях трехсотлетней давности. И даже почувствовать себя российским императором и попробовать пройти тот сложный путь принятия решений, который в свое время совершил Петр.

"Преобразователь всё время встаёт перед какими-то радикальными вопросами. Он должен делать какой-то знаковый выбор. Это не просто - будешь ли ты чай или кофе на завтрак. Это вопрос, который дальше будет определять судьбу твоей страны, а, возможно, и судьбу всего мира", - рассказал научный редактор проекта "Россия - моя история" Иван Привалов.

О том, что Петр зачастую принимал весьма оригинальные решения, авторы мультимедийного проекта сегодня рассказывали президенту Владимиру Путину.

Петр Великий внёс кардинальные изменения практически во все сферы жизни и предопределил развитие страны на столетия вперёд. А первый отзыв о посвященной ему выставке - символично - от российского президента.

Юлия Богоманшина, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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