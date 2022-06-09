Собянин: Городские детские технопарки будут работать все лето

Детские технопарки проведут 50 образовательных программ с июля по август

В Москве проходит масштабная программа комплексного развития города "Мой район". В рамках проекта в столице идет реконструкция скверов, придомовых территорий и поликлиник. Помимо этого, текущим летом будет запущено 50 образовательных программ "ТехноЛето". Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра детского парка "Суперфуд технологии", где школьники учатся базовым навыкам в инженерно-технической сфере.

Инновационная 3D-печать пищевыми ингредиентами- например, шоколадом и тестом - университетская разработка, которая теперь доступна школьникам и студентам технопарка "SuperFood технологии". Это самый большой в Москве детский полигон для науки и творчества, и самый "вкусный".

"Мы заливаем шоколад в силиконовые формы, потом будем раскрашивать таким же биошоколадом эти формы. Здесь очень интересно", - рассказала студентка колледжа МТК МГУПП Анна Литвина.

В технопарке есть своя шоколадная фабрика и карамельная мануфактура. Пищевое производство здесь изучают от азов до самых высоких технологий. Познают тонкости экспертизы качества продуктов, создают экологичную упаковку, а в нейросенсорной лаборатории выбирают запах.

"Здесь собраны различные ароматы - манго, ананас, клубника, яблоко, корица. И с помощью программ, разработанных нами, можно их смешивать в различных пропорциях", - пояснил сотрудник компании "Сенсорилаб" Денис Саврадым.

В технопарке есть и своя сити-ферма, на которой школьники и студенты могут научиться выращивать микрозелень - пряные травы, салаты и ягоды. Для каждой культуры подобраны необходимые питательные вещества и освещение, а вместо грунта – агровата.

"Выращиваем такие культуры, как базилик, мангольд, пак-чой, руккола, у нас больше 50 различный наименований", - рассказал генеральный директор компании "Местные корни" Игорь Интрилигатор.

"Здесь синтез разных специальностей. Мы собрали порядка 60 направлений. Это весь профиль пищевой промышленности от агронома и растениевода до специалиста в области нейросенсорики - то есть это тонкая и точная настройка любого продукта под потребности любого потребителя", - отметил ректор МГУПП Михаил Балыхин.

Всего в детском комплексе 10 этажей, и на каждом - свои образовательные технологии: современное программное обеспечение и языки программирования, анализ больших данных, робототехника и конструирование.

"Сегодня открываем самый вкусный, самый интересный технопарк пищевых производств вместе с университетом, который готовит специалистов в области пищевых производств - самых различных и самых востребованных - начиная от сити-ферм до шоколадных фабрик, рестораторов и так далее. Я уверен, что ребятам здесь будет интересно заниматься. Мы приняли решение, что городские технопарки будут работать все лето. В июле-августе будет такое "ТехноЛето", когда можно прийти, позаниматься и отдохнуть", - рассказал Собянин.

Открытие такого крупного объекта - часть программы комплексного развития районов Аэропорт и Сокол. По программе "Мой район" благоустроен сквер у кинотеатра "Баку", и полным ходом идет реконструкция самого здания. После открытия это будет новая точкой притяжения - комплекс с пятью современными кинозалами, торговыми точками, фудкортами. Столичная киноиндустрия - в числе сфер, которая получит поддержку от правительства Москвы.

"Сегодня мной принято решение о поддержке кинопроката в Москве. Серьезное решение, которое компенсирует значительную часть затрат по приобретению отечественных фильмов для проката, рекламы фильмов. Помимо того, что мы системно помогаем съемкам отечественных фильмов. В Москве снимается около 80% отечественного кино. Поэтому такие системные меры поддержки, начиная от создания отечественного кино и заканчивая прокатом в московских кинотеатрах, я думаю, будут уместны", - заявил Собянин.

Также во время визита Сергей Собянин осмотрел взрослую поликлинику в районе Сокол - она сейчас на комплексной реконструкции. Мэр дал поручение ускорить работы.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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