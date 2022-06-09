ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поручил расширить летние образовательные программы в детских технопарках

16:33
  • четверг
  • 09 июня 2022

Школьники смогут пройти обучение по востребованным направлениям

Летом детские технопарки реализуют 50 образовательных программ "ТехноЛето", в рамках которых школьники смогут пройти обучение базовым навыкам в инженерно-технической сфере и в области высоких технологий. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы приняли решение, что городские (детские) технопарки будут работать все лето. В июле-августе будет такое "ТехноЛето", когда можно прийти, позаниматься и отдохнуть", - сказал мэр.

Образовательные программы были разработаны совместно с высокотехнологичными предприятиями и ведущими вузами столицы. Обучение можно пройти по различным направлениям, в частности, IT-технологиям и робототехнике.

Как ожидается, в проекте примут участие более десяти тысяч горожан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Детский технопарк
Детский технопарк
Сергей Собянин посетил детский технопарк
Сергей Собянин посетил детский технопарк
Детский технопарк
Детский технопарк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.