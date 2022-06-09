Собянин поручил расширить летние образовательные программы в детских технопарках

Школьники смогут пройти обучение по востребованным направлениям

Летом детские технопарки реализуют 50 образовательных программ "ТехноЛето", в рамках которых школьники смогут пройти обучение базовым навыкам в инженерно-технической сфере и в области высоких технологий. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы приняли решение, что городские (детские) технопарки будут работать все лето. В июле-августе будет такое "ТехноЛето", когда можно прийти, позаниматься и отдохнуть", - сказал мэр.

Образовательные программы были разработаны совместно с высокотехнологичными предприятиями и ведущими вузами столицы. Обучение можно пройти по различным направлениям, в частности, IT-технологиям и робототехнике.

Как ожидается, в проекте примут участие более десяти тысяч горожан.

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